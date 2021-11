Tierrechtsbewegung „Animal Rebellion“ besetzt McDonald’s Filiale in Mannheim

Mannheim. Aktivistinnen und Aktivisten der Tierrechtsbewegung „Animal Rebellion“ haben am Mittwochabend gegen 19 Uhr die McDonald’s Filiale auf den Mannheimer Planken besetzt. Dies teilte die Bewegung am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Während der Besetzung wurde der Schriftzug „McDonald’s“ auf dem Dach der Filiale in „McMurder“ umgeändert. Daneben baumelte eine blutige Schweineattrappe.

Animal Rebellion ist eine anti-speziesistische Bewegung, die die Beendigung der landwirtschaftlichen Tierhaltung und der Fischindustrie, sowie den Übergang zu einem pflanzenbasierten Ernährungssystem fordert. Mit der Besetzung der McDonald’s Filiale möchte Animal Rebellion darauf aufmerksam machen, dass die Ursachen der Klimakrise zu einem erheblichen Teil aus der Tierindustrie stammen. Auch die Partnerschaft zwischen McDonald’s und dem Weltkonzern Cargill wurde kritisiert. Cargill solle demnach Rodungen von Regenwäldern in Brasilien und Bolivien finanzieren, um dort Soja als Tierfutter anzubauen.

In einem Schlussappell rief Animal Rebellion McDonald’s dazu auf, nur noch pflanzenbasierte Produkte anzubieten: „Nur durch eine Umstellung auf eine rein pflanzenbasierte Ernährung werden wir es schaffen, Klimakrise, Biodiversitätskrise und das millionenfache Quälen und Morden von Tieren zu beenden.“