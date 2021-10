Tiefgarage: Ausfahrt wird verlegt

Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (rnv) hat mit den Tiefbauarbeiten für die neue Ausfahrt der Tiefgarage auf der östlichen Seite des Bahnhofvorplatzes (Willy-Brandt-Platz) in Mannheim begonnen. Die Verlegung der Ausfahrt ist notwendig, um das vierte Gleis auf dem Vorplatz bauen zu können, teilten rnv und Stadt Mannheim am Montag mit. Bis Weihnachten soll die Ausfahrt ausgehoben, mit Beton gegossen und eine Rampenheizung installiert werden. Mit Einschränkungen im ÖPNV, im Straßenverkehr oder bei der Benutzung des Parkhauses sei nicht zu rechnen. Erst ab dem 10. Januar 2022 komme es mit dem Anschluss der neuen und dem Rückbau der alten Rampe zu einer Sperrung des Parkhauses. Während dieser Zeit stehen die angrenzenden Parkhäuser in der Heinrich-von-Stephan-Straße und der Reichskanzler-Müller-Straße zur Verfügung. red/jpp

