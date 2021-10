Tickets nun per Internet

„Ein Stück Normalität zieht wieder ein“, sagt Vorsitzender Holger Ohm: Für das Zimmertheater der Freilichtbühne können Eintrittskarten zu allen Vorstellungen wieder online erworben werden. Bislang mussten Tickets telefonisch oder per E-Mail reserviert und am Tag der Vorstellung am Kassenhaus abgeholt werden. Ab sofort sind auch Buchungen über das Internet auf der Seite www.flbmannheim.de oder direkt über den Bestelldienst Reservix möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das ehrenamtliche, engagierte Amateurtheaterensemble in der Gartenstadt zeigt noch am 8., 9., 15. und 16. Oktober „Bernarda Albas Haus“. Ab 13. November bis 19. Dezember ist „Frohe Weihnachten“ nach Charles Dickens „A Christmas Carol“ in der Kirchwaldstraße zu sehen. Wegen der Corona-Regeln wurde das Fassungsvermögen auf nun knapp über 40 Zuschauer halbiert, gleichzeitig die Trennwand zur angrenzenden Gaststätte und die Tribüne entfernt und der Zuschauerraum so deutlich vergrößert. „Die Abstände der Sitzplätze liegen so sogar über den gesetzlichen Vorgaben“, betont der Vorsitzende. Außerdem wurden Luftreinigungsanlagen installiert, vor jeder Aufführung und in den Pausen wird Frischluft zugeführt. Zur Zeit müssen an den Plätzen noch Masken getragen werden. Dabei plädiert die Theaterleitung für eine schnelle Einführung der 2 G-Regel in Baden-Württemberg. Dann dürften nur noch Geimpfte und genesene in die Vorstellungen – aber mit weniger Einschränkungen. pwr