Ein 24-jähriger ticketloser Zugfahrgast ist im Mannheimer Hauptbahnhof als Jackendieb enttarnt worden. Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag, erkannte der 38-jährige Jackenbesitzer sein Kleidungsstück an dem Mann wieder, als er auf dem Weg zur Wache der Bundespolizei war. Hier wollte der rechtmäßige Mann den Diebstahl seiner Jacke im Zug am Freitagmorgen anzeigen. Der Beschuldigte wurde just in dem Moment wegen seiner Fahrt ohne Fahrkarte in Begleitung einer Streife zur Dienststelle gebracht. Die Begründung des Diebs: Ihm sei kalt gewesen, weswegen er sich kurzerhand die Jacke aus der Gepäckablage schnappte. Der 24-Jährige wurde wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen angezeigt, der Diebstahl somit aufgeklärt. pol/kpl/lia