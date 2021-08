THW und DRK schicken Spezialisten

Am Sonntag sind erneut sechs Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) Mannheim ins Hochwasser-Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz gefahren. Weitere Einheiten rechnen damit, dass sie am Montag oder im Lauf der Woche wieder einen Fahrbefehl erhalten. Da laufen noch die Abstimmungen mit den Arbeitgebern – gerade auch im Hinblick auf die Urlaubszeit, sagt Nicole Dudziak, die Mannheimer THW-Ortsbeauftragte.

Auch Dudziak (Bild) selbst fährt erneut ins Katastrophengebiet. Sie zählt zum Einsatz-Nachsorgeteam des THW-Landesverbandes und war deswegen schon mehrfach gefragt, die Helfer bei der Bewältigung dessen zu unterstützen, was sie dort erleben. „Diese Gespräche sind für die Kameraden sehr wichtig und helfen, die Bilder der Ereignisse besser verarbeiten zu können – nicht nur für neue, junge Helferinnen sind die Bilder sehr erdrückend“, sagt Dudziak. Es sei „sehr, sehr heftig“ für die Einsatzkräfte: „Manche sagen, es sieht hier aus wie im Krieg, so etwas hat einfach noch keiner gesehen.“

Kochen für 10 000 Menschen

© Kamera Nicole Dudziak

Zudem starteten am Sonntag vier Helfer und eine Helferin des Zugtrupps vom Mannheimer THW-Ortsverband, der auf taktisch-technische Koordination von Einsätzen spezialisiert ist, zum Nürburgring. Die Rennstrecke in der Eifel ist ein sogenannter Bereitstellungsraum, derzeit ausgelegt für 5000 Helfer im Katastrophengebiet. Ob Soldaten, Feuerwehrleute, THW-Mitglieder oder Rettungsdienste – sie alle können sich dort von den kräftezehrenden Einsätzen ausruhen, die stark verschmutzte Spezialkleidung wechseln und neue Aufträge entgegennehmen.

Zeitweise kochte dort die Mannheimer THW-Fachgruppe Logistik und Verpflegung. Sie wurde zwar zwischendurch abgelöst, rechnet aber mit einem erneuten Einsatz. Die fünf Mitglieder aus dem Mannheimer Zugtrupp ersetzen jetzt erstmal Kräfte aus Heidelberg und übernehmen Aufgaben bei der Führung des Bereitstellungsraumes, wo schon die ganze Zeit eine Mannheimerin eingebunden ist.

Am Montag fährt noch ein anderer sehr erfahrener Katastrophenschützer aus Mannheims ins Ahrtal: Uwe Mauch (Bild). Das Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes hat ihn gebeten, die Leitung eines neuen, großen Versorgungszentrums zu übernehmen. „Das werden wir mit DRK-Helfern aus dem ganzen Bundesgebiet auf einem Parkplatz eines Haribo-Werks aufbauen“, erklärt er. Es hat den Auftrag, täglich für 10 000 Menschen drei Mahlzeiten zuzubereiten. „Wir werden die mit geländegängigen Wagen dann an 13 Punkten in Gebieten verteilen, wo alles noch kaputt ist, keine Versorgung funktioniert“, so Mauch. Das werde alles noch sehr lange dauern. Sein Einsatz ist zunächst auf einen Monat festgelegt – aber mit Option auf Verlängerung. Auch den Schutz vor Corona-Infektionen und anderen Krankheiten in dem Gebiet wird er koordinieren. „Wir haben 10 000 Impfdosen für Tetanus dabei“, erläutert er.

Mauch, erfahrener Feldkoch und Ausbilder für Feldköche, ist eigentlich Vermessungstechniker und hat sich zum Diplom-Sozialmanager weitergebildet. Ob bei der Maueröffnung in Berlin, bei Kirchentagen oder in Flüchtlingslagern und Behelfskrankenhäusern in Jordanien, auf den Philippinen und an der syrischen Grenze hat er als „Base-Camp-Manager“ viel Einsatzerfahrung gesammelt. (Bilder: privat)