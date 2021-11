Thorsten Riehle (SPD)

SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Riehle beginnt seine Rede mit der Betonung darauf, dass besonders nach Corona der Fokus auch auf Bildungsgerechtigkeit liegen müsse. Soziale Pandemiefolgen müssten bekämpft werden. Man müsse „konsequent Kita-Plätze“ in den Stadtteilen schaffen und Ganztags- und Gemeinschaftsschulen ausbauen. Zudem Vereinen als „tragender Säule der Gesellschaft“ mehr denn je unter die Arme greifen. „Hinzu kommt die Frage der Nutzung von Kirchen- und Gemeinderäumlichkeiten, die in den nächsten Jahren nicht mehr zu bewirtschaften sind“, so Riehle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er betont zudem beim Thema Innenstadt, das Ziel, diese als Einkaufs- und Aufenthaltsort attraktiv zu halten und zu machen. „Auch in den Stadtteilen wollen wir den öffentlichen Raum neu ordnen, um mehr Platz für die Menschen zu schaffen“, so Riehle. Industrie und Handel benötigten zudem Verlässlichkeit bei Planung, Umsetzung und Ankündigung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen. „Die hierfür notwendigen Investitionen müssen im Doppelhaushalt 2023/2024 wieder aufwachsen, um die großen Herausforderungen, die wir vor uns haben, bewältigen zu können.“ Dennoch sollte man schon im nächsten Jahr Maßnahmen vorantreiben, „bei denen alle Mobilitätsformen profitieren“. Investitionen in die Mobilitätsinfrastruktur müssten für „eine gerechte Aufteilung des Platzes zwischen Auto-, Fahrrad- und Fußverkehr sorgen“. Darum sei es richtig, den öffentlichen Raum sukzessive von Autos zu befreien. „Dazu braucht es intensive Gespräche in den Stadtteilen“, etwa zu Themen wie Gehwegparken oder Quartiersgaragen.

© DANIEL LUKAC

Energie- und Mobilitätswende seien Voraussetzungen für Klimaschutz. „Wir müssen deshalb den öffentlichen Personennahverkehr deutlich schneller und besser ausbauen als bisher geplant – und er muss kostengünstiger werden und nicht teurer“, so Riehle. „Das 365-Euro-Ticket bleibt für uns unabdingbare Grundlage der Verkehrswende.“ Es brauche hohe Investitionen, mit mehr Geld aus öffentlichen Haushalten und Unterstützung von Land und Bund. Dazu „einfache Maßnahmen“, wie Tempo 30 auf allen innerörtlichen Straßenabschnitten oder Verschattung versiegelter Flächen, beispielsweise mittels Sonnensegel oder Begrünung. Zudem müssten bei der Transformation der Industrie alle mitgenommen werden, und Beschäftigte dürften nicht alleine gelassen werden. Dies soll auch durch einen runden Tisch geschehen. Riehle betont zudem: Wohnen müsse bezahlbar sein, das Zwölf-Punkte-Programm sei dazu ständig weiter zu entwickeln. Man müsse neue Wohnungen bauen, perspektivisch Mittel des Bodenfonds erhöhen, um „Ankauf statt Verkauf“ umsetzen zu können. Die SPD will auch „eine erneute Evaluierung der bisherigen Zuschüsse, um gezieltere Maßnahmen zur Absicherung der kulturellen Vielfalt ergreifen zu können“. see