Thomas Puhl auf Platz zwei

Professor Thomas Puhl (Bild), Rektor der Universität Mannheim, hat es unter die beliebtesten Rektoren in Deutschland geschafft. Im Ranking des Deutschen Hochschulverbands belegt Puhl mit der Schulnote 1,53 den zweiten Platz. Besser schnitt nur der Rektor der Universität Bonn, Professor Michael Hoch, ab, der mit der Note 1,51 die Auszeichnung „Rektor/Präsident des Jahres“ erhält. Platz drei (Note 1,57) ging an Stephan Dabbert von der Uni Hohenheim.

Die beliebtesten Wissenschaftler wurden in einer Online-Umfrage unter den 33 000 Mitgliedern des Verbandes ermittelt. An der Abstimmung nahmen 4448 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teil. Sie wurden gefragt, inwieweit sie die jeweiligen Amtsinhaber als geeignet für die Leitung der Hochschule ansehen. Dabei konnten sie ihre an Schulnoten orientierte Bewertung auf sechs Stufen von „ideale Besetzung“ (Note 1) bis „denkbar schlechteste Besetzung“ (Note 6) angeben. Die Auszeichnung fand zum 13. Mal statt. dpa/cs (BILD: Eichler/Uni MA)