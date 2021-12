Therapie für suchterkrankte Eltern

Die Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) bietet für suchterkrankte Eltern mit Kindern im Alter bis zwölf Jahre ein Behandlungsangebot an.

Während dieser Therapie geben die Mitarbeiter des ZI nicht nur Tipps in Erziehungsfragen, sondern zeigen auch Strategien für den Familienalltag auf und unterstützen bei der Behandlung der Suchterkrankung. Die vermittelten Strategien sollen dabei helfen, den Stress in der Erziehung und im Alltag besser zu bewältigen. Der Umgang mit dem Verlangen nach Alkohol und Drogen wird ebenfalls thematisiert. „Ziel des Programms ist es, Hilfen in der Erziehung zu bieten und eine Abstinenz zu erreichen oder zu sichern“, informiert das ZI. Das Programm dauert sechs Monate. Die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen.

Die Einzel- und Gruppentherapie besteht dabei aus zwei Kursen (Anfänger und Fortgeschrittene), die aufeinander aufbauen. Jeder Kurs umfasst zwölf Therapiestunden. Der Anfängerkurs beinhaltet beispielsweise die Themen Achtsamkeit, Entspannung, das Erlernen von Fertigkeiten und Strategien bei Suchtdruck, Stress und negativen Gefühlen oder die Rückfallvermeidung. Beim Fortgeschrittenenkurs geht es um Stress als Auslöser für Rückfälle, um Meilensteine der Entwicklung der Kinder, die Kommunikation in der Familie, Regeln in der Familie und Krisen, das richtige Nutzen der sozialen Netzwerke sowie die Themenbereiche Ernährung und Selbstfürsorge. baum

Informationen zum Programm gibt es unter: Telefon: 0621 / 1703-6399 oder E-Mail: ZI_staerke@zi-mannheim.de

