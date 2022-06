Theodor-Wolff-Preis geht an MAZ-Volontärin Judith von Plato

Berlin. Judith von Plato, Volontärin bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (Potsdam), hat den renommierten Theodor-Wolff-Preis des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) verliehen bekommen. In der Kategorie „Bestes lokales Stück“ gefiel der Jury ihr Beitrag „Gustavs letzter Gang“ am besten. Für ihren Text begleitete sie einen Bullen auf dem Weg zur Schlachtbank. Für den „Mannheimer Morgen“ zählte Lokalredakteurin und Podcasterin Angela Boll (Bild) zu den Nominierten. In ihrem Beitrag „Abschiednehmen in der Pandemie“ schildert sie das Sterben eines an Corona infizierten 88-Jährigen aus verschiedener Perspektive.

