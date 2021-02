Die Initiative „Mannheim kohlefrei“ lädt zu einer Online-Vortragsreihe über „erneuerbare Fernwärme“ in Mannheim ein. Den Anfang macht am Donnerstag, 4. Februar, 18 Uhr, Kristian Bär vom Institut für Angewandte Geowissenschaften der TU Darmstadt. Bär wird über geowissenschaftliche Grundlagen, über die Potenziale in Mannheim und der Region sowie Chancen und Risiken der Nutzung sprechen. Nach dem Vortrag werden Fragen beantwortet. Zwei Wochen später, am Donnerstag, 18. Februar, ebenfalls um 18 Uhr, referiert Jörg Uhde, Leiter des Geothermiekraftwerks Insheim/Pfalz. Die Teilnahme ist kostenlos, ein Link wird jeweils kurz vor Veranstaltungsbeginn auf der Homepage der Initiative freigeschaltet. lang

AdUnit urban-intext1

Info: Info und Link unter mannheim-kohlefrei.de