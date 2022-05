Theis bleibt Chef im Planetarium

Christian Theis (Bild), seit 2010 Direktor und Geschäftsführer der Planetarium Mannheim gGmbH, setzt seinen Vertrag an der traditionsreichen Mannheimer Bildungs- und Kulturinstitution fort. Dies teilte der Aufsichtsratsvorsitzende, Bürgermeister Michael Grötsch, am Dienstag mit. „Dr. Christian Theis hat in den vergangen zwölf Jahren maßgeblich die Modernisierung der Planetariums-Technik vorangetrieben und neue Programmimpulse gesetzt. Ich freue mich, dass er sich weiter an unser Planetarium bindet und seine erfolgreiche Arbeit fortsetzt“, sagte Grötsch.

Dank der 2015 von Theis verantworteten Umstellung auf moderne digitale 360-Grad-Projektionstechnik erleben die Besucherinnen und Besucher die Reisen in die Tiefen des Weltraums noch intensiver. Diese Investition in Höhe von 2,5 Millionen Euro ermöglicht eine verbesserte Bild- und Videoqualität, interaktive Präsentationen sowie Produktionsmöglichkeiten, die dem Stand der Technik entsprechen.

© Planetarium Mannheim

Zu Theis‘ Highlights zählen viele Eigenproduktionen, darunter „Faszination Mond“ (2019) anlässlich des 50. Jubiläums der Mondlandung. Zudem hat Theis das Haus auch für neue Formate wie Musikshows, unter anderem von Queen oder Pink Floyd geöffnet. In Live-Konzerten zeigt das Planetariumsteam, wie virtuos es mit der modernen Projektionstechnik magische Momente jenseits der Wissenschaft erzeugen kann. dir (Bild: Planetarium)

