Theatertickets für 9 Euro

Gemeinsam mit Freunden ins Theater gehen und Kultur erleben – das war in den vergangenen zwei Jahren nicht immer leicht. Deshalb hat sich das Team des „Mannheimer Sommers“, der vom 16. bis zum 26. Juni am Nationaltheater Mannheim sowie im Schlossgarten und Schlosstheater Schwetzingen Musiktheater, Tanz, Performances, Konzerte, Partys, Open-Air-Kino und vieles mehr bietet, etwas Besonderes einfallen lassen: das 9-Euro-Festival-Ticket.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pro erworbener Eintrittskarte für eine Veranstaltung im Festivalprogramm zum regulären Preis erhalten Besucher bis zu zwei weitere Karten für je 9 Euro in der gleichen Platzkategorie. Das Angebot gilt gegen Vorlage an der Theaterkasse auch für bereits erworbene Festivalkarten.

Die Zubuchung der 9-Euro-Tickets zur regulären Karte ist über das Kartentelefon des Nationaltheaters unter 0621/16 80 150, per E-Mail an nationaltheater.kasse@mannheim.de oder persönlich an der Theaterkasse im Spielhaus am Goetheplatz möglich, allerdings nicht über das Onlineticket-System. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2