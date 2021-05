Theater, Tanz, Malerei und Musik - Aktionstag für Kita-Kinder

Mannheim. Die Bildungsstiftung element-i und Kultureinrichtungen im Land laden zum sechsten Kinder-Kunst-Tag am Dienstag, 11. Mai, ein. In Kultureinrichtungen aus 14 Kommunen können Kita-Kinder zwischen vier und sechs Jahren mit ihren Erzieherinnen und Erziehern dort Theater, Tanz, Malerei und Musik exklusiv und zum Mitmachen erleben. Für die Kinder gibt es kreative Museumsführungen mit anschließenden Mal- oder Bastelaktionen oder beschwingte Workshops in Tanzschulen. Sie dürfen mit den Profis selbst Musik machen, absolvieren Schnupperpraktika auf Schulspielbühnen oder werfen Blicke hinter die Kulissen von Kinos, Theatern und Figurenbühnen.

