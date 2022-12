Theater-Aufführung des Mannheimer Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums

Mannheim. Mannheim. Mit „Szenen einer Krabbenwanderung“ debütiert die neue Oberstufen-Theater AG des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums am Freitag, 2. Dezember, 19.30 Uhr in der Aula. Der Eintritt ist frei. Die Gruppe greift in ihrer Collage auf Szenen aus dem Roman „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ von Karosh Taha zurück und nimmt die Situation der Roman-Protagonistin Sanaa vertieft in den Blick. Der Abend ist Teil der Leseaktion „Mannheim liest ein Buch“. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 3. Dezember, 19.30, und Dienstag, 6. Dezember, 18 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1