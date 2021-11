“The Länd”-Pop-Up Store am Mannheimer Technoseum

Mannheim. „Länd Socks“, „Länd Hoodie“ oder „The Täsch“ gibt es von Samstag bis Montag in Mannheim zu kaufen. Ein Pop-Up-Store des Landes Baden-Württemberg gastiert am 6., 7. und 8. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr, am Technoseum. Im Online-Shop konnten seit dem Kampagnenstart vor einer Woche verschiedene Werbeartikel bestellt werden, viele davon auch kostenlos, wie Aufkleber oder Kugelschreiber. Derzeit sind alle Artikel ausverkauft. Laut Staatsministerium werden sie nachbestellt. Der Werbecontainer, der derzeit durch die baden-württembergischen Städte zieht, sei ausreichend mit Ware bestückt. Der Pop-Up-Store kommt ein weiteres Mal in die Metropolregion: Vom 4. bis 9. Dezember wird er an der Universität Heidelberg gastieren.

