TeuTonies planen Musical zur Buga

Für die Bundesgartenschau wollen die TeuTonies, der Kinderchor des Feudenheimer Gesangvereins Teutonia, das Musical „Kunterbunt“ erarbeiten. „Dieses Stück enthält farbenfrohe Lieder und bietet viel Freiraum für eine kreative Ausgestaltung der verschiedenen Szenen“, kündigt Chorleiterin Hannah Humburger (Bild) an.

Sie studiert im fünften Semester Schulmusik und Klarinette an der Musikhochschule Mannheim. Nach der Pause wegen der Corona-Pandemie startet sie nun wieder mit den Chorproben sowie der Chorkooperation mit der Brüder-Grimm-Grundschule in Feudenheim. Neben der Einstudierung von Liedern aus verschieden Genres soll das Musical ein „besonderes Highlight“ für die Kinder darstellen und unter anderem bei der Bundesgartenschau 2023 aufgeführt werden.

Die erste Chorprobe ist am Donnerstag, 11. November, und sie finden dann jeden Donnerstag von 16 Uhr bis 17 Uhr in der Feudenheimer Kulturhalle statt. Die pandemiebedingten Verhaltensregeln orientieren sich an denen der Schule. Die Kinder können zunächst an einigen Schnupperproben teilnehmen, ehe sie sich zu einer Mitgliedschaft im Verein mit einem Mitgliedsbeitrag von derzeit 40 Euro im Jahr entscheiden. Anmeldungen sind möglich unter der E-Mail-Adresse info@gv-teutonia.de oder telefonisch unter 0621/79 33 30. Mitzubringen ist eine Schulbesuchsbescheinigung – als Nachweis dafür, dass regelmäßige Corona-Tests erfolgen.

Bürgerchor ins Leben gerufen

Der traditionsreiche, 1862 gegründete Männergesangverein Teutonia ist bereits Kooperationspartner der Bundesgartenschau. Er hat eigens einen neuen Bürgerchor als gemischten Chor unter Leitung von Katharina Linn ins Leben gerufen, der sich für Auftritte auf der Bundesgartenschau 2023 vorbereitet, aber fester Bestandteil des Vereins werden soll. Fabian Burstein, der Projektleiter des Kulturprogramms der Bundesgartenschau, hat dieser Chorformation auch schon mehrere Auftritte auf dem Spinelli-Areal zugesagt. pwr

