Teutonia: Bürger-Chor zur Buga probt online

Mannheim. Der Feudenheimer Gesangverein Teutonia bereitet sich mit seinen Chören auf die Buga 2023 vor und sucht dazu noch Sänger und Sängerinnen. Da dies für den Kinderchor, den Jugendchor, den Männerchor und den neu zu gründenden gemischten Chor derzeit noch nicht mit Präsenzproben möglich ist, bietet die Teutoniafamilie unter der Leitung von Katharina Linn regelmäßig ein Onlineformat an. Dieses findet am Montag, 17. Mai, um 19.30 Uhr statt. Wer in die Runde mit einsteigen möchte, kann sich auch noch kurzfristig unter info@gv-teutonia.de anmelden, dann werden die Zugangsdaten und das benötigte Material zugesendet.

AdUnit urban-intext1