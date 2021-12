Teure Tasche entwendet

Insgesamt rund 1100 Euro Schaden haben unbekannte Täter in Neckarau angerichtet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlugen sie am Mittwochabend in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr die Scheibe der Fahrertür an einem Mercedes ein, der auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Pfingstweidstraße abgestellt war. Daraus ließen sie eine Damenhandtasche der Marke „Calvin Klein“ nebst Inhalt mitgehen. Den Diebstahlschaden schätzt die Polizei auf über 600 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden. her