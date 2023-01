Testzentrum stellt den Betrieb ein

Der Coronavirus Diagnose-Stützpunkt des Universitätsklinikums Mannheim stellt am 31. Januar seinen Betrieb ein. Zuletzt waren in dem Abstrichzentrum am Theodor-Kutzer-Ufer in der Nähe des MaRuBa-Parkplatzes immer weniger PCR-Tests nachgefragt worden. PCR-Testungen, die als Gold-Standard zur sicheren Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion gelten, trugen insbesondere zu Beginn und in den Hochphasen der Pandemie zu einem besseren Überblick über die Infektionslage bei.

„In den vergangenen knapp drei Jahren sind im Coronavirus Diagnose-Stützpunkt über 75 000 Abstriche genommen und sofort im benachbarten PCR-Labor des UMM-Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene analysiert worden“, berichten die Geschäftsführer des Universitätsklinikums, Freddy Bergmann und Hans-Jürgen Hennes und betonen: „Durch ein kluges und strukturiertes Vorgehen bei den Testungen sind trotz des teilweise extrem hohen Andrangs die allermeisten Ergebnisse in weniger als 24 Stunden vorgelegen.“

Oberbürgermeister Peter Kurz bedankt sich. Besonders in der frühen Phase der Pandemie habe die Uniklinik „mit großem Einsatz mobile Testangebote in den Stadtteilen sowie Pflegeeinrichtungen angeboten und seine PCR-Untersuchungskapazitäten in kürzester Zeit enorm ausgebaut. Damit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen zentralen Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung der Corona-Pandemie in Mannheim geleistet“.

Mannheimer Bürgerinnen und Bürger, die künftig einen PCR-Test benötigen, können sich an ihren behandelnden Arzt oder eine vom Gesundheitsamt Mannheim beauftragte PCR-Teststelle wenden. Die weiteren Teststellen sind bis Ende Februar unter www.gis-mannheim.de (Schnelltests) verzeichnet (PCR-Tests mit ÖGD-Schein). red