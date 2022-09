Testkäufe geplant

Stadt und Polizei planen in Mannheim Testkäufe, um zu überprüfen, ob das Jugendschutzgesetz eingehalten wird. Ziel ist es, Inhaberinnen und Verkäufer an ihre Pflichten zu erinnern. So ist der Verkauf von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren im Laden nicht erlaubt. Für Jugendliche unter 18 Jahren sind Schnaps, Likör, Alkopops oder Mixgetränke sowie alkoholhaltige Lebensmittel verboten. Bei Tabakwaren erlaubt das Jugendschutzgesetz keine Ausnahmen: Kinder und Jugendliche dürfen weder Tabakwaren wie Zigaretten, Zigarren oder Tabak im Geschäft kaufen. Bei Verstößen in den Testkäufen müssen die Erwischten mit Anzeigen rechnen. red/lok

