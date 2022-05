Testangebote zum Frauengesundheitstag in Mannheim

Mannheim. Zum Frauengesundheitstag am 28. Mai bietet KOSI.MA, das Zentrum für sexuelle Gesundheit in Mannheim, "einen kostenlosen Checkpoint für Frauen, nicht-binäre, inter und trans Personen an". Das teilte KOSI.MA in einer Pressemitteilung mit. Der Checkpoint hat von 10 bis 12 Uhr geöffnet und findet in den Räumlichkeiten von KOSI.MA in der Max-Joseph-Straße 1 im 4. Stock statt. Es gibt dabei Beratung und Tests zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen. Die Beratung ist kostenlos, anonym und ohne Anmeldung, teilt die Beratungsstelle mit.

