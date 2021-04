Mannheim. Ein Auto ist am am Dienstag zwischen 8 Uhr und 18 Uhr in der Straße "Am Steingarten" absichtlich beschädigt worden. Laut Polizei zerkratzten bislang unbekannte Täter einen geparkten Tesla mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

AdUnit urban-intext1

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621/33010, zu wenden.