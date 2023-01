Tesla fährt sich fest - Haltestelle am Mannheimer Paradeplatz blockiert

Mannheim. Ein festgefahrener Tesla hat am Montagmorgen den Straßenbahnverkehr am Mannheimer Paradeplatz blockiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 72-Jährige gegen 8.45 Uhr auf der Suche nach einem Drogeriemarkt mit ihrem Wagen in den für den Fahrzeugverkehr gesperrten Fußgängerbereich zwischen den Quadraten P1 und P2.

In Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Paradeplatz“ fuhr die Seniorin mit ihrem Tesla über die Erhöhung des Einstiegs an der Straßenbahnhaltestelle woraufhin der Wagen aufgrund der Erhöhung am Bahnsteigs hängenblieb und sich weder rückwärts noch vorwärts aus dieser misslichen Lage befreien ließ.

Da der Tesla in die Straßenbahngleise ragte, war der Straßenbahnverkehr an der Haltestelle „Paradeplatz“ in Fahrtrichtung „Rathaus“ für rund eineinhalb Stunden blockiert. Erst nachdem ein Abschleppdienst durch die Polizei verständigt war, konnte mit dessen Hilfe das Elektro-Fahrzeug wieder auf alle vier Räder gestellt werden. Die RNV leitete die Straßenbahnen örtlich um.

Ersten Erkenntnissen entstand kein Sachschaden am Pkw sowie der Straßenbahnhaltestelle. Inwieweit das fahrzeugseitige Navigationssystem durch den Fußgängerbereich führte oder die ortsunkundige Fahrerin die Route wählte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.