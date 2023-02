Termine für Anmeldung von Erstklässlern in Mannheim stehen fest

Mannheim. Die Termine für die Anmeldung für alle Erstklässler an Mannheimer Schulen zum Schuljahr 2023/24 stehen fest. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, finden diese am Donnerstag, 9. Februar, von 9 bis 12 Uhr, sowie am Freitag, 10. Februar, von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr, in der jeweiligen Grundschule statt. Für den neuen Schulbezirk Spinelli erfolge die Anmeldung am Dienstag, 7. Februar, von 8 bis 12 Uhr, für die erste Klassenstufe sowie am Mittwoch 8. Februar, von 8 bis 12 Uhr, für alle anderen Klassenstufen an der Bertha-Hirsch-Grundschule, Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Straße 26 in 68309 Mannheim.



Für die Anmeldung werden laut Stadt folgende Unterlagen benötigt: die Geburtsurkunde des Kindes (falls möglich das Familienstammbuch), alle Pässe / Ausweispapiere, einen Nachweis der Religionszugehörigkeit,

den Impfausweis im Original, den Nachweis über eine Zurückstellung, falls diese im Vorjahr beantragt wurde, den amtlichen Nachweis der durchgeführten Einschulungsuntersuchung sowie bei alleinerziehenden Eltern den Nachweis der Sorgeberechtigung.



An welcher Grundschule das Kind anzumelden ist, ist abhängig vom Schulbezirk, in dem der Hauptwohnsitz liegt. Der Grundschulfinder auf der städtischen Homepage hilft bei der Suche.



Weitere Informationen zur Grundschulanmeldung finden Sie unter www.mannheim.de/grundschulanmeldung.

