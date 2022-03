Termine aktualisiert

Wie die Stadt Mannheim mitteilt, erhalten Haushalte in der Neckarstadt-Ost und -West, der Oststadt und der Schwetzingerstadt eine aktualisierte Version des Abfallkalenders 2022. „Hier sind nunmehr auch die Abfuhrtermine enthalten, an denen der Stadtraumservice die Behälter für Restmüll und Papier im Vollservice leert“, heißt es in einer Pressemeldung. „Das bedeutet, dass sich die Bürger nicht um das Heraus- und Zurückstellen der Abfallbehälter kümmern müssen, da diese Leistung von den Müllwerkern übernommen wird. Die bereits bekanntgegebenen Termine für die Leerung der Bioabfälle und Wertstoffe im Teilservice sowie für die Grünschnitt- und Weihnachtsbaumsammlung haben weiterhin Bestand.“

Die zusätzliche Information über die Leerung von Restmüll und Papier im Vollservice sei aufgrund von Kundenwünschen in den laufenden Abfallkalender eingefügt worden. „Dadurch wird in den genannten Stadtteilen eine Neuverteilung erforderlich, für die der Stadtraumservice Mannheim eine externe Firma beauftragt hat“, so die Stadt. Die Verteilung starte in der zweiten Märzwoche und werde rund zwei Wochen dauern. In den Quadraten sei ein häusergenauer Printkalender aufgrund der Straßen- und Gebäudestruktur sowie komplexer Touren derzeit technisch nicht möglich. red

