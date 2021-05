Termin für Saisonstart in Mannheimer Freibädern bleibt offen

Mannheim. „Auch wenn es wegen der noch hohen Corona-Infektionszahlen und einer Inzidenz von über 100 aktuell noch keine Perspektive für eine Öffnung gibt, werden die Freibäder in Mannheim gewartet und gereinigt“, teilt die Stadt Mannheim mit.

Alle Freibäder würden derzeit auf eine potenzielle Öffnung vorbereitet, betonte Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer. „Einen verbindlichen Termin gibt es derzeit noch nicht, da auch seitens des Landes noch keine aktuellen Verordnungen und konkreten Vorgaben vorliegen“, gibt Eisenhauer die aktuelle Situation wieder. Dies könne sich jedoch schnell ändern. „Unter der Bedingung, dass sich die Inzidenzen stabil unter 100 einpendeln, streben wir eine Öffnung Anfang Juni an“, so seine Einschätzung. Aktuell ist die Sieben-Tage-Inzidenz deutschlandweit erstmals nach acht Wochen wieder unter 100 gesunken.

Derzeit arbeitet der Mannheimer Fachbereich Sport und Freizeit auf Basis der Erfahrungswerte aus dem vergangenen Jahr weiter an einem Betriebs- und Hygienekonzept. Fest steht nach Auskunft der Stadt: „Auch diese Saison wird die Zahl der Besucher erneut begrenzt werden.“

In der Badesaison 2021 wird es zudem Neuerungen im Vergleich zum vergangenen Jahr geben: Bei den Öffnungszeiten werden fast täglich drei feste Zeitabschnitte – 8 bis 10.30 Uhr, 10.30 bis 20 Uhr und 18 bis 20 Uhr – in den Mannheimer Bädern angeboten, die für alle Besucher gleich zugänglich sind.



Buchungsslots/Öffnungszeiten:

Herzogenriedbad

8 bis 10.30 Uhr täglich außer Montag

10.30 bis 20 Uhr täglich

18 bis 20 Uhr täglich

8 bis 10.30 Uhr Mittwoch und Freitag

10.30 bis 20 Uhr täglich

18 bis 20 Uhr täglich

8 bis 10.30 Uhr Dienstag und Donnerstag

10.30 bis 20 Uhr täglich

18 bis 20 Uhr täglich

8 bis 10.30 Uhr Donnerstag

10.30 bis 20 Uhr täglich

18 bis 20 Uhr täglich

Hierzu gibt es zwei angepasste Corona-Tarife, die für Vollzahler (3,50 Euro) und Begünstigte (2 Euro). Mehrfachkarten und Saisonkarten werden ausgesetzt, der Familienpass kann genutzt werden.



Registrierung notwendig – Tickets sind online zu erwerben

Um Grenzkapazitäten nicht zu überschreiten und der Besucher-Dokumentationspflicht nachzukommen, gibt es in der Saison 2021 eine weitere Neuerung: Für den Besuch des Freibades ist vorab der Kauf eines Tickets über ein Ticketportal notwendig. Hier werden eTickets pro Bad und Zeitfenster verkauft. Diese können bis zu vier Tage im Voraus erworben werden. Besucher kaufen ein eTicket und erhalten für das ausgewählte Zeitfenster einen QR-Zutrittscode. Dieser dient dann ausgedruckt oder in Wallet-Form als Zutrittsberechtigung ins jeweilige Freibad. Das eTicket ist nur jeweils am gewählten Tag und Zeitraum gültig. Bezahlmöglichkeiten sind Giropay, Paydirekt und Kreditkarte (Visa und Mastercard), auch PayPal soll in einem zweiten Schritt noch als Bezahloption angeboten werden. Gekaufte Tickets sind vom Umtausch ausgeschlossen. Ein Ersatz erfolgt nicht.

Als Ausnahme zum Online-Verkauf ist ein stationärer Ticket-Vorverkauf an der Kasse des Eissportzentrums zu noch definierenden Zeiten vorgesehen, für diejenigen, die keinen Internetzugang haben oder kein Smartphone besitzen.

Noch offen ist die Frage, ob der Eintritt ins Schwimmbad nur mit negativem Corona-Test oder Impfnachweis erfolgen kann. Auch hier wird dann die aktuelle Landesverordnung den weiteren Weg und Anpassung im Betriebskonzept der Bäder vorgeben.



Weitere Informationen zu den Mannheimer Bädern gibt es ab Ende Mai unter www.schwimmen-mannheim.de.