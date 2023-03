Telefonbetrüger bei Seniorinnen in Mannheim und der Pfalz erfolgreich

Mannheim/Mutterstadt. Eine 79 Jahre alte Frau ist in Mannheim Opfer von Telefonbetrügern geworden. Dabei habe sie mehrere tausend Euro verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Anruferin hatte sich bei dem Vorfall am Dienstag als Anwältin einer Bekannten der Geschädigten ausgegeben. Diese habe eine schwangere Frau mit dem Auto angefahren, welche deswegen versterben könnte. Um eine Haft abzuwenden, sollte die 79-Jährige eine Kaution von 50.000 Euro bezahlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geldübergabe in der Mannheimer Innenstadt

Die Geschädigte hob daraufhin mehrere tausend Euro von ihrem Konto ab. Zwischen 15 und 16 Uhr habe sie in den A-Quadraten auf offener Straße das Geld an eine Frau übergeben, berichtete die Polizei. Ihr sei daraufhin mitgeteilt worden, dass der Betrag für eine Kaution ausreichen würde und sie das Geld nach der Verhandlung zurückerhalten würde.

Während der Tat sei die 79-Jährige die ganze Zeit telefonisch weiter unter Druck gesetzt worden. Als das Gespräch gegen 16.30 Uhr beendet war, kontaktierte die 79-Jährige ihre Bekannte, woraufhin sie den Betrug bemerkte.

Die Abholerin des Geldes hatte sich vor der Übergabe mutmaßlich im Bereich Schillerplatz aufgehalten, so die Polizei, die die Frau wie folgt beschreibt: etwa 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß mit dunkelblonden, zusammengebundenen Haaren. Bekleidet sei sie mit einem dunklen Anorak und einer dunklen Hose gewesen. Um die Schulter habe die Abholerin eine kleine schwarze Handtasche getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 174-4444 entgegen.

90-Jährige in Mutterstadt ebenfalls Opfer von Telefonbetrügern

Auch in Mutterstadt ist eine Seniorin Telefonbetrügern auf den Leim gegangen. Angebliche Polizeibeamte hatten die 90-Jährige am Mittag kontaktiert, Sie gaben nach Behördenangaben vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und deswegen eine Kaution bei der Polizei hinterlegt werden müsse. Die Geschädigte habe daraufhin einen hohen dreistelligen Geldbetrag und eine geringe Menge Schmuck in eine Tasche gepackt, welche ein Mann im Bereich der Feuerbachstraße abgeholt habe. Er war nach weiteren Angaben der Polizei mit einem grauen VW, Modell Käfer oder Beetle, unterwegs.

Nachdem die 90-Jährige mit ihrer Tochter telefoniert hatte, fiel der Betrug auf. Bereits am Vormittag waren Telefonbetrüger bei einer Seniorin in Mutterstadt mit derselben Betrugsmasche gescheitert, teilte die Polizei weiter mit. Zeugen melden sich unter der Rufnummer bei der Polizei 06235 495-0.