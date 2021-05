Telefonaktion für Berufsrückkehrer

Die Agentur für Arbeit Mannheim bietet für Wiedereinsteiger ins Berufsleben am Donnerstag, 20. Mai, einen Telefonaktionstag an. Die Digitalisierung habe nicht nur Berufe, sondern auch Lern- und Arbeitsweisen verändert – und die Corona-Krise verstärke den Trend noch, so die Behörde. Interessierte erreichen von 10 bis 15 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/4 55 55 00 die Service-Center der Bundesagentur für Arbeit. Nach Nennung des Kennworts „Telefonaktionstag“ und ihres Wohnorts werden sie an die für sie zuständigen Beraterinnen und Berater vor Ort verbunden. „Ziel unseres Angebots ist, angesichts des rasanten Technologiewandels digitale Kompetenzen und Kenntnisse bei Rückkehrenden zu unterstützen und zu fördern“, erklärt Christian Rauch, Leiter der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur. red/cs

