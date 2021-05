Telefon für Senioren

Der Mannheimer Seniorenrat bietet sein Seniorentelefon auch im Mai weiter an „Es scheint so, dass Vieles wieder etwas leichter wird. Aber immer noch gilt Rücksicht und Umsicht im Umgang mit anderen Menschen“, heißt es in der Ankündigung des Rats. Deshalb sei der Seniorenrat zwar noch nicht zu Präsenz-Terminen zurückgekehrt. Aber man sei weiter von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 0621/293 95 16 erreichbar. Hier kann man dann unter anderem einen Termin ausmachen zu Fragen zur Patientenverfügung oder zur Betreuungsvollmacht. Nachmittags von Montag bis Donnerstag sind die Beraterinnen und Berater in der Zeit von 14 bis 16 Uhr ebenfalls erreichbar. „Damit lassen wir unser Plaudertelefon wieder aufleben“, so der Seniorenrat.

Aber nicht nur plaudern kann man dort, falls man sich einsam fühlt. Es wird auch geholfen, wenn etwa noch ein Impftermin benötigt wird. Und noch einen Service gibt es für Senioren, aber auch für stark sehbehinderte Menschen, die keinen Computer haben oder mit ihm nicht zurechtkommen (wir berichteten): Sie können sich einen Termin für den Luisenpark reservieren lassen. Die Bescheinigung für den Termin kann dann ganz einfach vor dem Besuch an der Kasse am Haupteingang abgeholt werden. see