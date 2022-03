Teilsperrung der Linie 3 zwischen Mannheim Hbf Süd und Rheingoldhalle

Mannheim. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat am Montagabend mitgeteilt, dass die Linie 3 von Sandhofen kommend aktuell nur bis zur Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof und wieder zurück fährt. Aufgrund eines Schadens an den Stadtbahngleisen wurde der Abschnitt zwischen Mannheim Hauptbahnhof Süd und der Rheingoldhalle gesperrt. Zwischen diesen Haltestellen werde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Es stehe noch nicht fest, wann der gesperrte Streckenabschnitt wieder in Betrieb gehen kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1