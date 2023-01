Teilnahme an der Sicherheitsbefragung der Stadt Mannheim noch bis Ende Januar

Mannheim. Noch bis Ende Januar können Mannheimerinnen und Mannheimer, die kontaktiert worden sind, an der Sicherheitsbefragung der Stadt teilnehmen. Anfang Dezember wurden rund 26 000 zufällig ausgewählte Personen ab 14 Jahren benachrichtigt, um Auskünfte über ihre Empfindungen und Ängste im öffentlichen Raum zu geben.

Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht appelliert an Bürgerinnen und Bürger, „diese Chance des direkten Feedbacks zu nutzen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Je mehr Rückmeldungen wir erhalten, desto aussagekräftiger sind die Erkenntnisse und desto gezielter können wir im Nachgang weitere Maßnahmen zur Steigerung des Sicherheitsempfindens ergreifen.“

Die Sicherheitsbefragung findet nach 2012, 2016 und 2020 zum vierten Mal statt. Erstmals ist eine Teilnahme nur online möglich. Dies hat laut Stadt den Vorteil, dass zeitnah auf Entwicklungen im Bereich Sicherheit reagiert werden kann.



Weitere Infos unter mannheim.de/sicherheitsbefragung

