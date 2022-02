Mannheim. Verkleidungsteile an einer Hausfassade in P5 drohen abzustürzen. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, werde die Platte durch die Einsatzkräfte gesichert und demontiert. Es gibt keine verletzten Personen. Es sei schon länger bekannt gewesen, dass die Teile lose sind. Sie waren von einem Lkw beim Rangieren verursacht worden. Mittlerweile habe die Polizei die Bauteile entfernt.

