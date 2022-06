Teil von Deutschlands größtem Fernsehchor

Charles Simmons ist ein echter Tausendsassa: Der 51-Jährige ist Songwriter und Producer, hat als Personal Trainer das Programm VoxxBody entwickelt und steht immer wieder als Sänger auf der Bühne. Als Dozent für Gesang und Songwriting an der Popakademie Mannheim ist er mit der Quadratestadt verbunden. Bekannt wurde der US-Amerikaner bereits in den 1990er Jahren mit seiner Band The Free. Und 2011 begeisterte er mit seiner Teilnahme bei „The Voice of Germany“ nicht nur seinen Coach Rea Garvey. Jetzt wechselt der zweifache Vater die Seiten: Bei der SAT1-Show „All together Now“ ist Simmons aktuell Teil der 100-köpfigen Fachjury.

„Es ist aber keine Castingshow im klassischen Sinne von DSDS oder The Voice“, sagt er. Bei dem Format handle es sich eher um eine Gameshow, die bereits in anderen Ländern populär ist. „Die Teilnehmer gehen auf die Bühne und haben 100 Sekunden Zeit, um die Fachjury dazu zu motivieren, für sie zu buzzern“, erklärt Simmons. „Wenn wir buzzern, müssen wir aufstehen und mitsingen. Wir sind nicht nur Deutschlands größte Fachjury, wir sind auch Deutschlands größter Fernsehchor.“ Wer am Ende der Folge als Gewinner hervorgeht, bekommt 10 000 Euro.

Angefragt wurde er dafür bereits vor rund vier Jahren. Aufgrund seiner Erfahrung als Star-Vocalcoach und seiner Tätigkeit als Sänger wurde er engagiert. „Dann kam Corona.“ Nach rund anderthalb Jahren Verzögerung ging es dann 2021 mit dem Dreh los. Als ehemaliger Castingshow-Teilnehmer hat er viel Verständnis für das, was die Kandidaten auf der Bühne erleben.

Und er ist nicht der Einzige. „In der Jury sitzen einige, die durch Castingshows bekannt geworden sind“, sagt Simmons. Das Konzept findet er gelungen. „Da wir so viele sind, macht es das sehr fair“, sagt der Künstler mit der souligen Stimme. „Man bekommt keine falschen Hoffnungen gemacht, sondern weiß ganz genau, worauf man sich einlässt.“ Zudem sei das Format authentisch. „Es ist eine Show für jedermann.“

Spaß gemacht hat Simmons an dem Projekt auch die Zusammenarbeit mit alten und neuen Kollegen. „Abends im Hotel haben wir Jam-Sessions gemacht und zusammen im Studio gesungen“, sagt er. „Das war einfach eine tolle Atmosphäre.“ Zudem sei die Fachjury sehr vielfältig und multikulturell gewesen. „Das fand ich großartig.“

Aktuell konzentriert sich der Künstler jedoch auf sein Engagement als Musicaldarsteller. Seit vergangenen Sommer spielt er im Musical „Tina“ mit, das die Lebensgeschichte der Sängerin Tina Turner zeigt. Simmons ist Walk-In-Darsteller für Turners Ex-Mann Ike Turner und Richard Bullock, den Vater der Musiklegende. Simmons hat daher derzeit in Hamburg seinen Zweitwohnsitz und führt mit seiner Frau eine Fernbeziehung zwischen der Elbmetropole und Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg). „Für uns ist das eine große Herausforderung“, verrät er. Da seine Frau aber auch im Homeoffice arbeiten kann, sei sie diejenige, die ihn meistens besuche. „Ich darf nicht einfach so gehen, denn als Walk-In bin ich im Stand-By-Modus, das heißt auf Abruf“, sagt Simmons.

Obwohl der gebürtige Amerikaner aus Kansas City bisher keine Erfahrung als Musicaldarsteller hatte, bekam er die Rolle. „Ich habe einen Anruf von Stage letzten Sommer bekommen, da sie einen Engpass an Darstellern hatten.“ Aufmerksam wurden sie auf Simmons, weil er für ein anderes Stück vorgesprochen hatte. Für den großen Tina-Turner-Fan wird ein großer Traum Realität. „Ich bin mit ihrer Musik aufgewachsen.“ Als Ike Turner schlüpft Charles Simmons in eine dramatische Rolle. „Er war ein musikalisches Genie, aber auch sehr labil, komplex und teilweise sehr gewalttätig“, sagt er.

Bis August läuft das Musical noch in Hamburg, im März 2023 zieht es nach Stuttgart. Simmons ist dann nicht mehr dabei: Er wird Teil eines anderen Projekts sein, über das er aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts verraten darf. Ansonsten wird er zum Wintersemester wieder Masterclasses an der Popakademie geben, wo er derzeit als Dozent pausiert.