Technoseum und Schloss warten noch

Ab Sonntag dürfen die Mannheimer Museen wieder öffnen – es machen aber nicht gleich alle mit. Das Technoseum braucht länger für die Vorbereitung und begrüßt Besucher wieder ab Donnerstag, 27. Mai in der Dauerausstellung und auch der neuen Sonderausstellung „Kopfsalat. Optische Phänomene“. Es finden wieder regelmäßig Vorführungen etwa an der Dampfmaschine, in der Druckwerkstatt und an der Papiermühle statt. Einige Angebote entfallen aber weiter, da sich hier die Abstände nicht einhalten lassen.

Test und Maske sind Pflicht

Die Eröffnung des Schlossmuseums und der historischen Repräsentationsräume ist erst für den 3. Juni geplant. Die Schlossverwaltung hält es derzeit noch für zu unsicher, ob die niedrigen Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus wirklich lange genug anhalten, dass es sich lohnt, die Aufsichten bereits zu Pfingsten aus der Kurzarbeit zu holen. Dafür sei die Vorlaufzeit einfach zu kurz und durch die Corona-Verordnungen der finanzielle Aufwand zu hoch. „Da benötigen wir eine zumindest mehrwöchige Öffnungsperspektive, um diesen Aufwand zu rechtfertigen“, so Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, auf Anfrage.

Dagegen machen gleich ab Pfingstsonntag Reiss-Engelhorn-Museen und Kunsthalle auf und haben auch Pfingstmontag geöffnet. In der neuen Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ stehen moderne Luftreinigungsgeräte. Eine Anmeldung ist da nicht erforderlich. Gäste müssen ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorzeigen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf, und Masken tragen.

Das gilt ebenso für die Kunsthalle. Bei ihr ist obendrein Voranmeldung für ein festgelegtes Zeitfenster über die Internetseite der Kunsthalle vorgeschrieben, auch für die Inhaber einer Jahreskarte. pwr

