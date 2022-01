Technoseum in Mannheim führt App ein 

Mannheim. Wie komme ich auf dem kürzesten Weg in die Arbeiterkneipe? Wo steht die Dampfmaschine? Und wann findet die nächste Lokfahrt statt? All diese Informationen können Besucherinnen und Besucher des Technoseum ab sofort mit einer App abrufen. Wie das Museum am Mittwoch mitteilte, könne die Anwendung kostenfrei im App Store oder über Google Play heruntergeladen werden.

Die neue App soll spannende Wege durch das Haus bieten, die Orientierung erleichtern und zusätzliche Informationen zur Ausstellung liefern, hieß es vom Technoseum. Das alles sei an den Bedürfnissen der Besucherinnen und Besucher ausgerichtet. „Es ist uns wichtig, diese neuen Wege zu gehen und unser Vermittlungsangebot auszuweiten“, betonte Hartwig Lüdtke, Direktor des Technoseum.

Mehr Informationen gibt unter www.technoseum.de/app