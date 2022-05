Technologiepark eröffnet weiteres Gebäude

Der Technologiepark Mannheim (TPMA) wächst weiter. Der vor anderthalb Jahren begonnene Neubau – das zweite TPMA-Gebäude – auf dem Mannheim Medical Technology Campus (MTT-Campus) ist fertiggestellt und wurde am Mittwoch offiziell eingeweiht. Das Gebäude bietet auf einer Mietfläche von 4600 Quadratmetern Raum für 400 Arbeitsplätze. 12,5 Millionen Euro hat die L-Bank investiert.

Danyal Bayaz, baden-württembergischer Finanzminister und Verwaltungsratsvorsitzender der L-Bank, lobte die enge Zusammenarbeit von Unternehmen, Kliniken und Forschung in Mannheim. Sie sei in dieser Form einmalig. „Damit Baden-Württemberg erfolgreich bleibt, setzen wir auch auf eine starke und innovative Gesundheitswirtschaft. Der Technologiepark Mannheim bietet dafür perfekte Voraussetzungen“, so der Finanzminister. Das neue Laborgebäude sei ein maßgeschneiderter Raum für Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Life-Science.

Oberbürgermeister Peter Kurz nannte die Eröffnung des zweiten Gebäudes der TPMA einen weiteren bedeutenden Meilenstein. „Der Mannheim Medical Technology Campus (MMT-Campus) wächst und trägt Früchte“, so Kurz. Die unmittelbare Nachbarschaft verschiedener Akteure aus Industrie, Klinik und Forschung schaffe ein wettbewerbsfähiges Umfeld und begünstige die zielgerichtete Zusammenarbeit zur effizienten Entwicklung und Durchsetzung von Medizinprodukten. „Die vorhandene medizinische Forschung und Lehre auf Spitzenniveau bilden dafür eine wichtige Ausgangsbasis“, sagte Kurz.

„Exzellenter Standort“

„Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg steht für eben diese Spitzenforschung und Lehre“, ergänzte Matthias Weidemüller, Prorektor für Innovation und Transfer der Universität Heidelberg. „Mit der Nutzung des TPMA bieten sich jetzt hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten für die transnationale Forschung und den Technologietransfer am Standort Mannheim“. Der TPMA sei ein Musterbeispiel dafür, wie man die Umsetzung von Ideen beschleunige und den Weg neuer Produkte in den Markt verkürze, sagte Edith Weymayr, Vorsitzende des Vorstands der L-Bank. „Für Firmen aus dem Cluster Medizintechnologie und Life-Science ist der Standort exzellent.“ Passgenaue Flächen, die Nähe zu einer hervorragenden Universität, tragfähige Netzwerke: „Die Rahmenbedingungen für den Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und universitärer Forschung sind einfach optimal“, betonte sie.

Die Technologiepark Mannheim GmbH wurde im Jahr 2016 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der L-Bank gegründet. Sie hat seither in enger Kooperation mit der Stadt Mannheim den TPMA als wesentlichen Bestandteil des MMT-Campus realisiert.

Der TPMA ist konzipiert mit insgesamt rund 15 000 Quadratmetern Büro-, Werkstatt- und Laborflächen, verteilt auf drei benachbarte Einzelgebäude. Die ersten beiden Bauten sind bereits voll vermietet. Ein dritter Trakt ist in Planung.

Die drei Gebäude stehen zentral auf dem Gelände des Uniklinikums in unmittelbarer Nachbarschaft zu Cubex 41, dem Gründungs- und Kompetenzzentrum für Medizintechnologie. Hier werden seit 2015 auf ca. 1800 Quadratmetern Büro- und Werkstatträume für Start-ups sowie für kleine und mittlere Unternehmen im Sektor Medizintechnologie/Gesundheitswirtschaft angeboten. red/dir