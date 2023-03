Techno-Festival "Time Warp" in Mannheim - Hotline und Lärmschutzmaßnahmen für Anwohner

Mannheim. Anlässlich des Techno-Festivals „Time Warp“ auf dem Mannheimer Maimarktgelände am Wochenende vom ersten auf den zweiten April wird die Stadt die bisherigen Lärmschutzmaßnahmen erhöhen. Die Veranstaltung beginnt samstags um 19.30 Uhr und endet sonntags um 14 Uhr. Es werden insgesamt 22.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Lärmbeeinträchtigung der Anwohnerinnen und Anwohner im angrenzenden Stadtteil soll so gering wie möglich gehalten werden. Dafür kommen Molton-Verkleidungen, Ableitbleche an Belüftungsanlagen, Lärmschutzwände und Schallschleusen zum Einsatz, heißt es. Im Vergleich zu den Maßnahmen im Vorjahr werde eine deutlich höhere Anzahl der bewährten Containerwände vor den Musikzelten und dem gläsernen Pavillon errichtet, um die Schallausbreitung in Richtung der Wohngebiete besser zu verhindern. Zusätzlich werden mit Hilfe von Schallmessungen die Geräuschimmissionen während des Festivals fortlaufend kontrolliert, sodass die Stadt bei Überschreitung der erlassenen Grenzwerte direkt einschreiten kann.

Wie in den letzten Jahren hat der Veranstalter eine Service-Hotline unter der Rufnummer 0621 / 425 098 5 eingerichtet. Mitarbeitende werden während der Veranstaltung für Fragen rund um das Festival durchgängig erreichbar sein.