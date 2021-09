Technisches Rathaus offiziell der Stadt Mannheim übergeben

Mannheim. Das Technische Rathaus im Glückssteinquartier ist am Dienstag offiziell der Stadt Mannheim übergeben worden. Oberbürgermeister Peter Kurz und Baubürgermeister Ralf Eisenhauer bekamen dazu symbolisch einen überdimensional großen Schlüssel überreicht, teilte die Verwaltung mit. Kurz habe sich in seiner Ansprache „nicht nur zufrieden, sondern stolz“ auf das erste, seit 90 Jahren in Mannheim gebaute Rathaus gezeigt. „Das technische Rathaus ist ein Gebäude von hoher Qualität, es ist einladend und fördert die Begegnung zwischen Bürgerschaft und Verwaltung und nicht zuletzt ist es eine Visitenkarte für die Arbeitgeberin Stadt Mannheim“, erklärte der Oberbürgermeister weiter.

Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit war das Technische Rathaus Mannheim Ende 2020 an die Stadt Mannheim als Mieterin übergeben worden. Der Neubau wurde durch die GBG Wohnungsbaugesellschaft ausgeführt. Insgesamt 29.300 Quadratmeter Fläche verteilen sich nach Angaben der Stadt auf 13 Stockwerke und 56 Meter Höhe. Rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung können dort arbeiten.