Technik steht im Fokus

Unter dem Titel „Neckarufer digital“ informieren die beiden beruflichen Schulen Carl-Benz (CBS) und Werner-von-Siemens (WvSS) beim virtuellen „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 29. Januar, 9.30 bis 12.30 Uhr, über ihre Bildungsangebote. Die Schulleiter Klaus Zeimer (CBS) und Albert Weiß (WvSS) versprechen „ein großartiges digitales Paket“ für künftige Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. Die einzelnen Schularten werden in virtuellen Vorträgen vorgestellt, zu denen Besucher sich zuschalten können. Darüber hinaus könne man individuelle Anliegen in persönlichen Gesprächen klären.

Der Schwerpunkt der CBS liegt auf der Ausbildung von Fahrzeug- und Metalltechnikern. Außerdem bietet sie Berufskollegs und ein dreijähriges Technisches Gymnasium, auf das Schülerinnen und Schüler mit qualifizierter Mittlerer Reife wechseln können. Die WvSS richtet den Fokus auf Energie- und Informationstechnik. Sie ist daneben Standort der Lernfabrik 4.0. Angehende Elektroniker und Automatisierungstechnikerinnen oder Lernende der Techniker-Fachschule erfahren, wie eine automatisierte und flexible Fertigung von Produkten über die Bühne geht.

Beim „digitalen Schulrundgang“ lernen Gäste die Facetten des Bildungsangebots kennen. Alle Informationen rund um den digitalen Tag inklusive der Buchung von „persönlichen digitalen Gesprächsräumen“ sind zu finden auf den Webseiten www.cbs-mannheim.de beziehungsweise www.wvss-mannheim.de. bhr

