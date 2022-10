Taxifahrer in Mannheim von Gruppe überfallen – Zeugen gesucht

Mannheim. Vier bislang unbekannte Männer haben in Mannheim in der Nacht auf Montag einen Taxifahrer überfallen – trotzdem gingen die Täter leer aus. Wie die Polizei berichtet, stiegen die Männer gegen 2.30 Uhr in der Mittelstraße in das Taxi ein und fuhren anschließend in Richtung Mannheim-Vogelstang. Beim Ida-Dehmel-Ring zog einer der Fahrgäste plötzlich ein silbernes Messer – und forderte Bargeld von dem Taxifahrer. Als dieser zu seinem Handy griff, flüchteten die vier unbekannten Männer ohne Beute über einen kleinen Fußweg nahe einer Straßenbahnlinie. Die Fahrtkosten beglichen sie nicht. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Mannheim unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu wenden.

