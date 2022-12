Taxi mit 21 Schäden in Mannheim gestoppt

Mannheim. Ein Taxi mit erheblichen Mängeln hat die Polizei am Dienstag in Mannheim aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Behörde wurden Beamte des Verkehrsdienstes gegen 11.30 Uhr auf das Fahrzeug aufmerksam, weil es mit einem luftentleerten Vorderreifen in der Bismarckstraße unterwegs war.

Bei der Überprüfung des Taxis durch einen Sachverständigen traten insgesamt 21 Mängel zutage. Unter anderem drohten die Bremsscheiben an beiden Seiten zu brechen. Außerdem befanden sich mehrere Beleuchtungen in fehlerhaftem Zustand. Im Fahrzeuginneren und –äußeren wurden freiliegende und scharfkantige Fahrzeugteile festgestellt.

Für die Person, die der Taxifahrer beförderte endete die Fahrt mit der Polizeikontrolle. Der Taxifahrer muss sich wegen des Führens eines verkehrsunsicheren Fahrzeuges verantworten. Außerdem ermittelt die Polizei gegen das verantwortliche Unternehmen, unter anderem weil es die Inbetriebnahme des Fahrzeuges zuließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1