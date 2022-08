Tausende Euro Schaden

Dass der Täter in diesem Fall kein Unbekannter war, hat der Polizei die Ermittlungen erleichtert. Derjenige, der in Feudenheim ein Auto mutwillig mit einem Schraubenzieher zerkratzte, sei dem Halter zumindest flüchtig bekannt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, machte sich der Täter am Samstagmorgen gegen 8 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen. Der BMW stand in der Wilhelmstraße. Von dort konnte der Fahrzeughalter die Tat sogar beobachten, so die Beamten weiter in der Pressemeldung. Der Täter war nicht allein unterwegs, sondern in Begleitung. Nach dem Zerkratzen des Autos flüchtete die Gruppe. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. vs

