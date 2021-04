Tausende Euro abgenommen

Mit einer Kombination aus Enkeltrick und dem Trick des falschen Polizeibeamten haben Betrüger einem 86-Jährigen in Mannheim mehrere tausend Euro abgenommen.

Zunächst hatte sich der Mann komplett richtig verhalten, wie die Polizei am Samstag zu dem Vorfall mitteilte, der sich am Dienstag ereignet hatte. Da hatte der Senior gegen 13 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Verwandten erhalten, der erklärte, dass er Geld benötige. Der Mann erinnerte sich allerdings an die Vorgehensweise der Enkeltrickbetrüger und legte sofort auf.

Was der ältere Herr laut Polizei allerdings nicht ahnen konnte – die Betrüger riefen erneut an und gaben sich dieses Mal als „LKA-Beamte“ aus. Sie erklärten, sie hätten den vorherigen Anruf des Enkels abgefangen und wollten nun die Täter mithilfe des 86-Jährigen überführen. Dazu plane man eine „fingierte Geldübergabe“.

Die Betrüger hielten daraufhin laut Polizeibericht die Telefonverbindung mehrere Stunden aufrecht und setzten den Rentner mündlich massiv unter Druck, zehntausende Euro von seinem Konto abzuheben. Er kam der Aufforderung schließlich nach. Der Senior, der fest glaubte, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, deponierte einen fünfstelligen Betrag in einem Umschlag, der wenig später durch die unbekannten Betrüger weggenommen wurde.

Das Betrugsdezernat hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dieser kombinierten Vorgehensweise von Betrügern – und gibt folgende Tipps:

Rufen Sie bei geringstem Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt, oder erkundigen Sie sich unter der 110.

Suchen Sie sich hierbei die Telefonnummer selbst heraus.

Die Polizei bittet Sie niemals um Geldbeträge.

Geben Sie am Telefon keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Deponieren Sie kein Geld an Örtlichkeiten. pol/imo