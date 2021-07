Tausch von Verbrennern gegen E-Bikes

Die Mannheimer SPD hat ein Programm zum Klimaschutz beschlossen. Darin wird unter anderem ein beschleunigter Ausbau des Fahrrad-und des öffentlichen Nahverkehrs gefordert. Konkret vorgesehen ist etwa, den Umtausch „Verbrenner gegen E-Bikes“ mit öffentlichen Mitteln zu fördern. Einen entsprechenden Antrag wolle man bei der nächsten Sitzung in zwei Wochen in den Gemeinderat einbringen, sagte dem „MM“ die stellvertretende Kreis- und Fraktionsvorsitzende Isabel Cademartori. Darin sollten noch weitere Vorhaben enthalten sein. Andere Punkte – wie die Bezuschussung des Kaufs von Kinderfahrrädern – habe die SPD bereits beantragt.

Cademartori, die für die SPD bei der Bundeswahl am 26. September antritt, hatte die einem Kreisparteitag beschlossene Resolution federführend entworfen. Sie bezeichnete den ökologischen Wandels als „die größte Aufgabe, die wir als Gesellschaft je hatten“. Dabei wolle ihre Partei sicherstellen, dass es sozial gerecht zugehe. Klimaschutz dürfte nicht nur über höhere Preise für umweltschädliches Verhalten zu Lasten derer gehen, die ohnehin wenig Geld hätten, so Cademartori. „Als SPD haben wir dabei immer darauf geachtet, dass nicht nur einige wenige vom Wandel profitieren, sondern dass das Leben für alle Menschen in unserer Stadt besser wird.“

Auch den Hafen im Blick

Neben Veränderungen bei der Mobilität befürworten die Sozialdemokraten einen runden Tisch zur Transformation der Industrie. Auch müsse die Bereitstellung von Gewerbeflächen gezielt sowohl an ökologische Standards als auch an die Tarifbindung geknüpft werden. Und das Mannheimer Hafengebiet solle sich öffnen für zukunftsweisende, CO2-freie Betriebe.

Beim Thema Wohnen fordert die SPD den konsequenten Bau von bezahlbaren Wohnraum in allen Stadtteilen. Das sei mit den kurzen Wegen auch ökologischer als eine Zersiedlung auf dem Land. Ebenfalls über städtische Mittel solle bei Neubauen etwa Dach- und Fassadenbegrünung gefördert werden. Einen Ausbau der erneuerbaren Energien sowie des Fernwärmenetzes befürwortet die Mannheimer SPD in ihrer Resolution ebenfalls. sma

