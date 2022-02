Taschendiebe machen mehrfach Beute in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Mannheim. Taschendiebe haben am Samstag gleich mehrmals in der Mannheimer Innenstadt zugeschlegen und Beute gemacht. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Kriminellen in einem Schuhgeschäft im Quadrat O6 einer 46-jährigen Frau aus deren Handtasche die Geldbörse mit Bargeld, Scheckkarten und einem Schlüssel. Einer 81-jährigen Frau wurde an einer unbekannten Örtlichkeit in der Mannheimer Innenstadt ebenfalls der Geldbeutel, der neben Bargeld auch Bankkarten enthielt, entwendet. In einem Einkaufsladen im Quadrat wurde einer 49-jährigen Frau aus der Handtasche die Geldbörse gestohlen. Diese enthielt neben persönlichen Ausweisen, auch Bank- und Kreditkarten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1743310 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1