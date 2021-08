Taschendieb bestiehlt 84-Jährigen in Straßenbahn - Festnahme

Mannheim. Ein 37-jähriger Taschendieb ist am Mittwochvormittag in der Mannheimer Oststadt festgenommen worden. Der Mann hatte zuvor einem 84-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie 2 die Geldbörse entwendet. Nach Angaben der Polizei hatte der Dieb bei einer plötzlichen Bremsung der 84-Jährigen von hinten umarmt - vorgeblich um einen Sturz zu verhindern. Hierbei zog er seinem Opfer das Geldmäppchen mit Bargeld und Bankkarte aus der Jacke.

Der 37-Jährige wurde später von Zeugen beobachtet, wie er in der Lameystraße Seniorinnen ansprach und diese bat, Geld zu wechseln. Da den Zeugen dies verdächtig vorkam, verständigten sie die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten versuchte der Mann davonzueilen und warf die zuvor entwendete Geldbörse unter ein Auto.

Der 84-Jährige konnte erst am Abend kontaktiert werden, sein Geldmäppchen samt Inhalt konnte ihm ausgehändigt werden. Der 37-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.