Tarifverhandlungen: Streik bei Coca-Cola in Mannheim

Mannheim. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft am Donnerstag zu Warnstreiks auf und will damit in den laufenden Tarifverhandlungen mit Coca-Cola den Druck erhöhen. Nach Angaben von NGG findet in Mannheim von 6 bis 14 Uhr eine zentrale Streikaktion statt, an der sich die Standorte Mannheim, Mainz, Liederbach beteiligen.

In der ersten Runde der Tarifverhandlungen im Dezember 2022 hatte der drittgrößte Getränkehersteller der Welt lediglich eine Lohnerhöhung von 100 Euro angeboten. Für die rund 6.500 Beschäftigten in Deutschland fordert die NGG ein Lohnplus von 400 Euro sowie mehr Geld für Auszubildende. Um vor der nächsten Verhandlungsrunde vom 8. Bis zum 10. Februar die Entschlossenheit der Beschäftigten zu verdeutlichen, ruft die NGG zu den Warnstreiks auf.