Tarifverhandlungen: Einschränkungen in Kitas aufgrund von Warnstreik der Erzieher

Mannheim. Am Dienstag, 8. März, wird es unter anderem in einigen städtischen Kitas voraussichtlich zu Einschränkungen kommen: Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes der Stadt zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im Bereich des öffentlichen Dienstes. Von den Verhandlungen betroffen sind in Baden-Württemberg die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen sowie der Schulkindbetreuung, der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe. Nach Angaben der Gewerkschaft war die erste Gesprächsrunde Ende Februar gescheitert.

Mannheim soll ein Schwerpunkt des geplanten Streiks sein. Um 12 Uhr ist eine Kundgebung mit der stellvertretenden Verdi-Vorsitzenden Christine Behle auf dem Alten Messplatz geplant. Gestreikt wird unter anderem für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine verbesserte finanzielle Entlohnung. An vielen Orten im Südwesten wird gemeinsam mit Frauen-Organisationen und feministischen Gruppen, aber auch mit anderen Unterstützenden demonstriert.

Einrichtungen, die wegen des Warnstreiks komplett schließen, werden Eltern und andere Betroffene der Gewerkschaft zufolge informieren.