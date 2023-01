Tarifverhandlung: Verdi übergibt Unterschriftenliste

Die Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst nimmt Fahrt auf. Seit Herbst haben Beschäftigte aus Abfallwirtschaft, Verwaltung, Kindertagesstätten, Sparkassen und Verkehrsbetrieben ihre Unterschrift unter eine Petition von Verdi gesetzt. Übergeben wurde die Liste jetzt Städtetagspräsident und Oberbürgermeister Peter Kurz. „Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben in den turbulenten letzten Jahren den Laden am Laufen gehalten und dabei oft über ihrem Limit gearbeitet“, sagt Kathrin Biro, stellvertretende Geschäftsführerin von Verdi Rhein-Neckar. „Von der Arbeitgeberseite erwarten wir in der ersten Verhandlungsrunde, dass sie ein Angebot macht, welches die hohen Inflationsraten ausgleicht.“ Die erste von drei Verhandlungsrunden ist am 24. Januar in Potsdam. red/lok

