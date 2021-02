Zu einer Online-Diskussion mit Landtagskandidaten über das Thema Tarifbindung lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund in Mannheim am Donnerstag, 4. März, ein. Beginn ist um 15 Uhr. Dabei sein werden Elke Zimmer und Susanne Aschhoff (beide Grüne), Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch (beide SPD) sowie Lennart Christ (CDU), Julia Schilling (FDP) und Sven Metzmaier (Die Linke). „Tarifverträge sind das zentrale Instrument, um Einkommen und Arbeitsbedingungen von Beschäftigten zu verbessern“, heißt es in der Einladung des DGB. „Sie ermöglichen eine gerechtere Umverteilung und Teilhabe der Beschäftigten und ihrer Familien in der sozialen Marktwirtschaft.“ Das Land Baden-Württemberg müsse Tarifbindung aktiv fördern und die Anwendung und Einhaltung von Tarifverträgen als Bedingung für die Vergabe öffentlicher Aufträge machen, fordert der Gewerkschaftsbund. Mit den Kandidierenden zur Landtagswahl wolle man bei der Veranstaltung darüber sprechen, wie sie als Politiker die Tarifbindung in der Region und im Land stärken wollen.

Der DGB bittet um Anmeldung per Mail an mannheim@dgb.de bis 2. März. Daraufhin wird der Link zur Veranstaltung zugeschickt. imo